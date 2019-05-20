Суд в Москве признал законным продление ареста четырём украинским военнопленным морякам

В частности, решение принято в отношении «первой» четвёрки украинских военных, в которую входит: Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко.

Московский городской суд признал законным продление ареста четырём украинским военнопленным морякам.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда, таким образом судья отклонил апелляцию защиты и оставил в силе решение Лефортовского районного суда Москвы о продлении ареста морякам до 24 июля.

В частности, решение принято в отношении «первой» четвёрки украинских военных, в которую входит: Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба и Виктор Беспальченко.

Украинские военные ожидаемые решения суда восприняли мужественно и даже несколько раз произнесли слова: «Слава Украине».

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Моряков держали в стеклянной клетке и пообщаться с ними не было возможности. Заседание прошло в закрытом режиме.

Поддержать украинских моряков прибыли дипломаты стран Евросоюза, украинские консулы и неравнодушные москвичи.

После обеда назначено судебное заседание по «второй четверке»: Роман Мокряк, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско и Евгений Семидоцкий.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.