ГПУ люстрировала должностных лиц четырех областных прокуратур

22:14, 14 марта 2015
Общество
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ГПУ после проверки в соответствии с законом об очищении власти уволила с должностей четырех руководящих работников областных прокуратур.

Фото УНІАН

Среди уволенных заместитель прокурора Кировоградской области, прокурора г. Запорожье Запорожской области, первый заместитель прокурора Николаевской области и заместитель прокурора Запорожской области, сообщается на сайте ГПУ.

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Сейчас начатые проверки продолжаются.

"Согласно Закону Украины "Об очищении власти" из органов уже уволен 161 работник", - сказано также в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Минюст хочет уволить 40 судей, которые отказались проходить люстрационную проверку.

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