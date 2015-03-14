ГПУ люстрировала должностных лиц четырех областных прокуратур

Среди уволенных заместитель прокурора Кировоградской области, прокурора г. Запорожье Запорожской области, первый заместитель прокурора Николаевской области и заместитель прокурора Запорожской области, сообщается на сайте ГПУ.

Читайте такжеЛюстрационный комитет подал иск в суд, чтобы уволить двух заместителей Авакова

Сейчас начатые проверки продолжаются.

"Согласно Закону Украины "Об очищении власти" из органов уже уволен 161 работник", - сказано также в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Минюст хочет уволить 40 судей, которые отказались проходить люстрационную проверку.