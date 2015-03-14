Задержанных в Крыму активистов отпустили и вручили им предостережение

Задержанного в Симферополе за украинскую символику активиста Александра Кравченко после того как несколько часов продержали в райотделе полиции и в центре по противодействию экстремизму, отпустили и вручили им предостережение.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии по телефону сообщил сам Кравченко.

Он также сказал, что вместе с ним был задержан другой активист Леонид Кузьмин, который также пришел к памятнику Шевченко, чтобы пообщаться с журналистами. Его тоже возили из райотдела полиции в центр по противодействию экстремизму и обратно.

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«В центре по противодействию экстремизму нам вручили предостережение о том, чтобы мы вели себя хорошо», – сказал Кравченко.

При этом, как отметил в беседе активист, причина задержания Кузьмина непонятна, так как у него не было украинской символики, что послужило поводом для задержания Кравченко.

Утром, 14 марта, в Симферополе задержали активиста Александра Кравченко. Сотрудники полиции задержали его за украинскую символику.

Помимо этого «самооборона» задержала в Симферополе журналиста польского телеканала Polsat News Томаша Кулаковского. Это произошло в тот момент, когда съемочная группа записывала интервью с активистом Александром Кравченко.

Польского журналиста увезли в местное МВД, но после проверки документов отпустили.

Александр Кравченко, Леонид Кузьмин и Вельдар Шукурджиев были задержанны на акции памяти Тараса Шевченко 9 марта. После этого, 12 марта, состоялся суд, на котором активистам вынесли наказание за использование украинской атрибутики – наличие желто-синих флагов и ленточек на упомянутой акции. Активистам судом назначены обязательные работы продолжительностью 40 часов каждому.