Боевики пытаются сеять панику на контролируемых Украиной территориях Донбасса

Боевики пытаются сеять панику среди населения на контролируемых Украиной территориях Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

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"С целью нагнетания панических настроений среди мирных граждан, противник пытается дестабилизировать обстановку на территории, контролируемой украинской властью. Эти акции осуществляются путем проникновения боевиков на освобожденные территории Донбасса для осуществления провокаций и запугивания началом наступления на силы АТО", - сказал Лысенко.

Он отметил, что также фиксируется концентрация военной техники ВС РФ вблизи украинско-российской границы.