В Украине отмечают День Европы
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что будущее Украины находится в семье европейских народов.
Читайте такжеУкраина останется приоритетным партнером для ЕС после выборов в Европарламент - Мингарелли
Об этом глава государства написал в Facebook по случаю Дня Европы.
"Сегодня путь для Украины только один, и этот путь в Европу, прочь от имперских амбиций России", - заявил Порошенко.
По его словам, Украина, восстанавливая историческую справедливость, наконец уверенно и гордо идет по этому пути.
«Ведь Европа - это не географическая характеристика, а уровень жизни, уважения к человеку, его правам и свободам. Соглашение об ассоциации, безвиз, закрепление в Конституции движения в ЕС и НАТО - все это важные достижения последних лет, которые четко демонстрируют - будущее Украины именно в семье европейских народов», - подчеркнул Порошенко.
Он также поздравил украинцев с Днем Европы.