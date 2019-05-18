В Украине отмечают День Европы

Глава государства Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что будущее Украины находится в семье европейских народов.

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Об этом глава государства написал в Facebook по случаю Дня Европы.

"Сегодня путь для Украины только один, и этот путь в Европу, прочь от имперских амбиций России", - заявил Порошенко.

По его словам, Украина, восстанавливая историческую справедливость, наконец уверенно и гордо идет по этому пути.

«Ведь Европа - это не географическая характеристика, а уровень жизни, уважения к человеку, его правам и свободам. Соглашение об ассоциации, безвиз, закрепление в Конституции движения в ЕС и НАТО - все это важные достижения последних лет, которые четко демонстрируют - будущее Украины именно в семье европейских народов», - подчеркнул Порошенко.

Он также поздравил украинцев с Днем Европы.