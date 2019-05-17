Эксперт объяснила, почему Трамп и лидеры стран ЕС могут не приехать на инаугурацию Зеленского

Эксперт-международник выразила убеждение, что лидеры стран ЕС не приедут, потому что они заняты выборами в Европарламент, которые пройдут 26 мая.

Лидеры ведущих стран Запада, в частности, Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, пропустят церемонию инаугурации Владимира Зеленского из-за большой занятости, а не потому, что они не уважают новоизбранного президента Украины.

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Об этом заявила эксперт по вопросам международных отношений Ирина Верещук, комментируя назначенную на 20 мая инаугурацию Зеленского, передает «Обозреватель».

По словам эксперта, у иностранных гостей церемонии "на один день больше, чтобы приехать в понедельник". При этом она выразила убеждение, что лидеры стран ЕС не приедут, потому что они заняты своими государствами и выборами в Европарламент, которые пройдут 26 мая.

"Не будем делать из этого большую проблему. Не приедут сегодня – приедут завтра. Он к ним сам поедет – молодой, новый – ничего не случится. А то сейчас начнется хайп – Трамп не приехал, не приехал Макрон, Ангела Меркель. Они не приехали, потому что не имели возможности", – отметила Верещук.

"Это вовсе не означает, что они не уважают Зеленского, не уважают Украину. Это означает только то, что слишком мало времени. Кто приедет, мы будем благодарны. Если нет – едем к ним", – подчеркнула она.