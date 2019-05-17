Василий Веселый: "Видеообращение кадетов к морякам - своевременный акт поддержки"

Сто кадетов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна записали видеообращение к 24 украинским военным морякам, которые находятся в тюрьме Кремля. В видео они передают слова уважения и поддержки и призывают и других украинцев не забывать о судьбе военнопленных.

Видео: Kvl Kyiv

Инициатором и организатором акции выступил бизнесмен, владелец "Киевподземдорстрой" Василий Веселый:

"Видеообращение кадетов к морякам - прекрасный акт поддержки и пример гражданской позиции. Я горжусь тем, что причастен к таким моментам, когда молодежь заявляет о своей гражданской позиции. Неравнодушие нового поколения – основа безопасности и процветания Украины в будущем".

Руководство лицея постоянно информирует кадетов о состоянии дел на передовой и о судьбе украинских пленных. На этот раз с о подвиге экипажей «Бердянска», «Никополя» и «Яны Капу» лицеистам рассказал общественный деятель, ветеран АТО Александр Погребиский:

"Военные моряки являются примером для всей страны, особенно для ветеранов, военнослужащих Украины и для подрастающего поколения офицеров и командиров. Я горжусь, что я украинец, а они являются моими побратимами! Мы от своих не отрекаемся!"

Напомним, экипажи артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» были незаконно задержаны с применением оружия российскими военными 25 ноября 2018 года в акватории Керченского моста. С тех пор 24 украинских военных моряка находятся в плену в российской тюрьме.

16 мая 2019 года одного из задержанных моряков, раненого Василия Сороку, перевели из СИЗО в больницу. Его госпитализировали из изолятора, так как не смогли оказать необходимую помощь в тюремных условиях. Сорока попал в городскую больницу, где раньше ему оперировали руку после ранения, полученного во время захвата русскими украинских кораблей. Адвокат моряков Серий Бадамшин сообщил, что защита неоднократно обращалась с требованием о послеоперационном обследовании и реабилитации Сороки.