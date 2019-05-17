Вознесение Господне 2019: когда празднуют в Украине

Дата празднования Вознесения зависит от Пасхи. Всегда этот праздник приходиться на 40-й день после светлого Воскресения Христова.

Вознесение Господне – один из 12 главных церковных праздников в году. Православная Церковь вспоминает в этот день евангельские события связанные с последним моментом пребывания Иисуса Христа на земле после воскрешения.

Это переходной праздник, а потому четкой даты у него нет. Отмечают его христиане всего мира вскоре после Пасхи.

Вознесение Господне 2019: когда празднуем

Рассчитать дату праздника довольно просто, он ежегодно отмечается на 40-й день после праздника Воскресения Господня – то есть праздника Пасхи Христовой, и всегда приходится на четверг.

Читайте такжеВыходные в июне: сколько будем отдыхать на Троицу и День Конституции

Поскольку Пасху в этом году православные отмечали 28 апреля – это означает, что в 2019 году Вознесение празднуется в четверг, 6 июня.

Аналогично можно вычислить дату Вознесения 2019 у католиков. Ко дню католической Пасхи, которая приходилась на 21 апреля, добавляем 40 дней и получаем дату Вознесения – 30 мая.

История и значение дня Вознесения Господня

На протяжении 40 дней после воскресения Иисус Христос находился на земле, был с учениками, беседовал с ними о Царствии Божием и о своем втором пришествии.

В день Вознесения апостолы стали свидетелями чуда, когда Сын Божий вместе с ангелами поднялся прямо на облаке в небо, чем открыл вход в Царство Небесное и подарил людям надежду на спасение их грешных душ, прощение и вечную жизнь.

Традиционно в народе Вознесение связывают с урожаем, ведь оно приходится на конец весны и начало лета – период смены сезонов в сельском хозяйстве.

Ранее УНИАН рассказывал, когда в 2019 празднуют Троицу и сколько дней в этой связи украинцы будут отдыхать.