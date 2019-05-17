Вознесение Господне 2019: когда празднуют в Украине
Вознесение Господне – один из 12 главных церковных праздников в году. Православная Церковь вспоминает в этот день евангельские события связанные с последним моментом пребывания Иисуса Христа на земле после воскрешения.
Это переходной праздник, а потому четкой даты у него нет. Отмечают его христиане всего мира вскоре после Пасхи.
Вознесение Господне 2019: когда празднуем
Рассчитать дату праздника довольно просто, он ежегодно отмечается на 40-й день после праздника Воскресения Господня – то есть праздника Пасхи Христовой, и всегда приходится на четверг.
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Поскольку Пасху в этом году православные отмечали 28 апреля – это означает, что в 2019 году Вознесение празднуется в четверг, 6 июня.
Аналогично можно вычислить дату Вознесения 2019 у католиков. Ко дню католической Пасхи, которая приходилась на 21 апреля, добавляем 40 дней и получаем дату Вознесения – 30 мая.
История и значение дня Вознесения Господня
На протяжении 40 дней после воскресения Иисус Христос находился на земле, был с учениками, беседовал с ними о Царствии Божием и о своем втором пришествии.
В день Вознесения апостолы стали свидетелями чуда, когда Сын Божий вместе с ангелами поднялся прямо на облаке в небо, чем открыл вход в Царство Небесное и подарил людям надежду на спасение их грешных душ, прощение и вечную жизнь.
Традиционно в народе Вознесение связывают с урожаем, ведь оно приходится на конец весны и начало лета – период смены сезонов в сельском хозяйстве.
Ранее УНИАН рассказывал, когда в 2019 празднуют Троицу и сколько дней в этой связи украинцы будут отдыхать.