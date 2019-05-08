Когда Троица: дата и сколько будем отдыхать (календарь)

Троица наступает ровно через 50 дней после Пасхи. Поэтому этот праздник имеет еще одно название – Пятидесятница.

Какого числа отмечается Троица, зависит от даты Пасхи: ее празднуют ровно через 50 дней после Светлого Воскресения Христова.

УНИАН разобрался, какого числа отмечается Троица в 2019 году и какие выходные нас ждут на этот праздник.

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Троица 2019: когда отмечается, дата

В этом году Пасха отмечалась 28 апреля. Таким образом, дата Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье. Этот день — официальный выходной в нашей стране.

Выходные на Троицу 2019

В июне украинцев ждет дополнительный выходной в честь Троицы. Согласно постановлению Кабмина, если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник.

Таким образом, на Троицу 2019 будет три выходных подряд: с субботы, 15 июня, до понедельника, 17 числа.

Троица: традиции праздника

Утро Троицы верующие начинают с посещения храмов. После окончания службы принято освящать заранее подготовленные травы и букеты. Придя домой, цветы можно разбросать по огороду, полю, чтобы лучше был урожай. Часть освященного букета прячут под крышу дома (для защиты от зла), часть - высушивают для приготовления лекарственных отваров (например, ромашку, чабрец, василек, зверобой, мяту).

В этот день украинцы ходят друг к другу в гости, накрывают праздничные столы, навещают усопших родственников на кладбище. Для молодежи зеленые праздники - день веселья и гуляний.

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