Когда Троица: дата и сколько будем отдыхать (календарь)
Какого числа отмечается Троица, зависит от даты Пасхи: ее празднуют ровно через 50 дней после Светлого Воскресения Христова.
УНИАН разобрался, какого числа отмечается Троица в 2019 году и какие выходные нас ждут на этот праздник.
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Троица 2019: когда отмечается, дата
В этом году Пасха отмечалась 28 апреля. Таким образом, дата Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье. Этот день — официальный выходной в нашей стране.
Выходные на Троицу 2019
В июне украинцев ждет дополнительный выходной в честь Троицы. Согласно постановлению Кабмина, если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник.
Таким образом, на Троицу 2019 будет три выходных подряд: с субботы, 15 июня, до понедельника, 17 числа.
Троица: традиции праздника
Утро Троицы верующие начинают с посещения храмов. После окончания службы принято освящать заранее подготовленные травы и букеты. Придя домой, цветы можно разбросать по огороду, полю, чтобы лучше был урожай. Часть освященного букета прячут под крышу дома (для защиты от зла), часть - высушивают для приготовления лекарственных отваров (например, ромашку, чабрец, василек, зверобой, мяту).
В этот день украинцы ходят друг к другу в гости, накрывают праздничные столы, навещают усопших родственников на кладбище. Для молодежи зеленые праздники - день веселья и гуляний.
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