Судья Кицюк заявил прокурору, что не считает себя подозреваемым

Судья Печерского районного суда города Киева Виктор Кицюк не считает себя подозреваемым лицом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос прокурора, считает ли он себя подозреваемым.

"Нет. Я считаю, что сообщение о подозрении подписано и вручено некомпетентным лицом с нарушением требований статьи 480, 481 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сказал Кицюк.

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Это отмечали и адвокаты Кицюка, которые считают, что Кицюк не получил статус подозреваемого лица и потому его адвокаты ставят под сомнение ходатайство прокуратуры об избрании в отношении судьи меры пресечения в виде ареста.

"У прокуратуры не было оснований для ходатайства относительно Кицюка и избрания ему меры пресечения. Мы считаем, что статуса подозреваемого у него до сих пор нет", - сказал адвокат Юрий Сухов.

Он также попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании в отношении Кицюка меры пресечения в виде ареста.

Как сообщал УНИАН, Винницкий городской суд 6 марта начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении судьи Печерского районного суда Киева Кицюка.

Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

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Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и по другим делам. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе прошлого года.

Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор имеет право определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.