Сегодня в Киеве активисты почтят память первой жертвы конфликта на Донбассе
Проукраинские активисты из Донетчины планируют собраться вечером на столичном Майдане, чтобы почтить память погибшего Дмитрия Чернявского.
Проукраинские активисты, которые вынужденно оставили Донбасс, сегодня в Киеве почтят память Дмитрия Чернявского - первой жертвы силового противостояния на востоке страны.
Об этом в Facebook сообщает советник бывшего председателя Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты Константин Батозский, передает Радио Свобода.
«Димина смерть - на нас. Она не должна, не может быть и не будет напрасной. Как и тысячи смертей за ней. Мы все помним. Мы ничего не простим. И мы вернемся домой. Завтра в 19:00 на Майдане мы соберемся на годовщину первой крови, пролитой за Донбасс», - пишет Батозский.
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Пресс-секретарь донецкой областной организации ВО «Свобода» 22-летний Дмитрий Чернявский был убит 13 марта 2014 года, когда на митинг за единство Украины с холодным оружием напали пророссийские боевики, которых тогда называли «титушками».