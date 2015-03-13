Сегодня в Киеве активисты почтят память первой жертвы конфликта на Донбассе

Проукраинские активисты, которые вынужденно оставили Донбасс, сегодня в Киеве почтят память Дмитрия Чернявского - первой жертвы силового противостояния на востоке страны.

Об этом в Facebook сообщает советник бывшего председателя Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты Константин Батозский, передает Радио Свобода.

«Димина смерть - на нас. Она не должна, не может быть и не будет напрасной. Как и тысячи смертей за ней. Мы все помним. Мы ничего не простим. И мы вернемся домой. Завтра в 19:00 на Майдане мы соберемся на годовщину первой крови, пролитой за Донбасс», - пишет Батозский.

Читайте такжеООН: Число жертв боев на Донбассе приближается к 6 тысячам

Пресс-секретарь донецкой областной организации ВО «Свобода» 22-летний Дмитрий Чернявский был убит 13 марта 2014 года, когда на митинг за единство Украины с холодным оружием напали пророссийские боевики, которых тогда называли «титушками».