ВНО-2019: как подготовиться и где пройти пробное онлайн-тестирование ВНО

21 мая тестированием по математике откроется основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2019 году. Чтобы подготовиться к экзаменам и оценить свои знания, школьники имели возможность пройти пробное ЗНО.

16 и 23 марта состоялись сессии пробного ВНО по всем 11 предметам, предложенных к тестированию в 2019 году.

Пробное ВНО 2019, которое можно было пройти в марте – это своеобразная репетиция перед основным экзаменом. Но выполнение пробных заданий позволяет не только выявить реальный уровень знаний накануне сдачи внешнего независимого оценивания, но и психологически подготовиться. Процедура прохождения пробного ВНО ничем не отличается от настоящего экзамена, а тесты отвечают актуальным учебным программам.

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Так что можно посоветовать всем школьникам и студентам, которые должны сдавать ВНО, пройти предварительное тестирование. А те, кому сдавать ВНО нужно будет в следующем году, могут ознакомиться с тестами прошлого года и попробовать свои силы. Все тесты предыдущих лет доступны на сайте центра оценивания качества образования.

Пробное ВНО проходит с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места. Пробное тестирование является важной составляющей подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Образцы тестов и правильные ответы на них по всем предметам можно посмотреть на сайте Центра оценивания качества образования.

Пробное ЗНО проходит в специальных пунктах. Для прохождения пробного тестирования необходимо предварительно зарегистрироваться. На пробный экзамен при себе нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении и приглашение. Регистрация на пробное ВНО 2019 проходила с 8 по 31 января. А само тестирование состояло из двух этапов, которые состоялись 16 и 23 марта.

Участие в пробном ВНО платное. Проходит процедура так: претенденты приходят в пункты в назначенное время проходят тестирование, заполняя бланки ответов. Через несколько дней можно будет узнать правильные ответы на вопросы на сайте Украинского центра оценивания качества образования. А получить свой результат можно на специальном сервисе.

В один день можно проходить пробное тестирование только по одному предмету. 16 марта сдавали пробное ВНО по украинскому языку, а 23 марта можно было выполнить пробное задание по одному из других предметов.

Пробное ЗНО-2019: математика (видео)

Главная цель пробного ВНО – психологически подготовить ученика, ознакомить его с процедурой тестирования, выявить, как он сможет отвечать на вопросы в стрессовой ситуации экзамена.

Кроме того, во время пробного ВНО 2019 использовались тесты, соответствующие программам и сертификатам этого года.

Пробное ВНО-2019: украинская литература (видео)

Пробное ВНО: тест пробного ВНО по украинскому можно пройти онлайн

На сайте «ЗНО онлайн» размещен тест пробного внешнего независимого оценивания 2019 года из украинского языка и литературы.

«Благодаря этому сервису все будущие участники внешнего независимого оценивания могут бесплатно пройти тест, который был предложен для выполнения участникам пробного ВНО 16 марта 2019 года. Способ выполнения всех заданий в предложенном тесте максимально приближен к реальному тесту, а форма ответа соответствует виду, который предлагается абитуриентам в бланке ответов во время прохождения реальных тестов ВНО», – говорится в сообщении.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник теста с украинского языка и литературы, равен 104 баллам.

Кроме теста пробного ВНО 2019 года, на сайте также предлагаются все другие онлайн-тесты с украинского языка и литературы, которые были предложены для выполнения абитуриентам начиная с 2009 года.

Пробное ВНО-2019: украинский язык (видео)

Напомним, ранее стали известны даты проведения ВНО-2019.