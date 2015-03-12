Суд по делу судьи Кицюка перенесли на завтра

Заседание суда по ходатайству прокуратуры по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении судьи Виктора Кицюка перенесено на 10 часов 13 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал судья Александр Олейник, который ведет рассмотрение этого дела.

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Во время выступлений стороны обвинения, которой является прокуратура, следователи настаивали и просили судью удовлетворить их ходатайство в полном объеме и избрать меру пресечения в виде ареста для Кицюка.

Представители прокуратуры предоставляли документы, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что Кицюк может уничтожить документы, которые в дальнейшем будут влиять на расследование этого дела. Также отмечалось, что судья Кицюк может влиять на подозреваемых и свидетелей по делу.

В то же время сторона защиты апеллировала тем, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств для того, чтобы применить к Кицюку меру пресечения в виде ареста.

Адвокаты в очередной раз повторяли, что они ставят под сомнение ходатайство прокуратуры, как таковое, ведь, по их мнению, судья Кицюк не является подозреваемым по данному делу.

Как сообщал УНИАН, Винницкий городской суд 6 марта начал рассмотрение ходатайства прокуратуры по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении судьи Печерского районного суда Киева Кицюка.

Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

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Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли сознательно неправосудные постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и по другим делам. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности несколько лиц в январе прошлого года.

Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор имеет право определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.