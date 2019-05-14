Washington Post: Выдумка России об антисемитской Украине с «фашистами» разваливается на глазах

Попытка Кремля запятнать современные достижения украинцев, очевидно, провалилась.

В начале июня новоизбранный президент Владимир Зеленский займет свою должность. И в тот же день Украина станет второй страной в мире, президент и премьер-министр которой – этнические евреи. Рожденные с разницей менее чем в неделю, Зеленский и председатель правительства Владимир Гройсман будут руководить страной как минимум до октября, когда пройдут очередные парламентские выборы.

Более чем пять лет автократ России Владимир Путин утверждал, что Украиной руководят «антисемитские силы». И революцию на Майдане в 2013-2014 годах устроили якобы «фашисты». Москва использовала любой шанс указать пальцем на украинское болезненное прошлое и рассказать истории о том, как украинские националисты якобы сотрудничали с нацистами в 1940-х годах. Об этом пишет Washington Post, напоминая, что во времена Холокоста на территории Украины погибли два миллиона евреев.

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Москва зациклена на этом периоде. Но темные страницы прошлого ничего не говорят о современной Украине и ее лидерах. Правые партии не попали в парламент. На президентских выборах в этом году кандидат от «Свободы» набрал лишь 1,62% голосов. В 2014-м на парламентских выборах националистическая политическая сила получила лишь 4,7% голосов и потеряла места в Верховной Раде. Во многих странах Западной Европы позиции правых политиков гораздо лучшие, чем у их украинских коллег.

Реальность очень сильно отличается от фантазий Кремля. На самом же деле с многих точек зрения Украина – прекрасное место для евреев.

«Не существует никаких препятствий для евреев на пути к высокому положению в правительстве, бизнесе или научных кругах в современной Украине. Нет религиозной дискриминации на работе. Советская эра давно прошла», - сказал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, который работал в администрации президента в 2014-2016 годах. Затем на посту его заменил Игорь Райнин, который тоже имеет еврейское происхождение.

Общественное мнение подтверждает утверждение, что антисемитизм в Украине – это прошлое. Украинцы среди самых толерантных народов в Европе в измерении отношения к евреям, на что указывают данные Pew Research Center. Лишь 5% опрошенных сказали, что не хотели бы жить рядом с представителями этой национальности. В других странах Восточной и Центральной Европы этот показатель значительно выше. К примеру, в России он составляет 14%. В Одессе, Киеве, Днепре и Львове работает много видных бизнесменов еврейского происхождения.

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Издание признает, что не все идеально. И широкое украинское принятия имеет пределы. Члены еврейской общины с удовольствием обсуждают свои корни между собой, однако избегают таких разговоров публично. Зеленский, похоже, тоже придерживается этой закономерности. Во время предвыборной кампании он не вспоминал о своих религиозных убеждениях. Собственно, Зеленский и Гройсман оба поддерживают светский образ жизни. Ни один из них не был замечен в празднования еврейских праздников. Washington Post также напоминает о темных страницах украинской истории, с которыми Киеву рано или поздно придется все же разобраться на пути к созданию современного европейского государства. Существуют также небольшие антисемитские группы, которые ведут себя агрессивно.

Но в то же время, большинство украинцев не поддерживают антисемитизм и правый экстремизм. Это плохие новости для пропаганды Кремля, которая пытается использовать черные страницы прошлого, чтобы запятнать достижения современности в Украине.