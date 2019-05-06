Луценко: в Украине самый низкий уровень антисемитизма "во всей Европе"

По словам генпрокурора, в Украине лишь 5-7% населения «не хочет видеть представителей украинской национальности на ключевых государственных должностях, и это лучший показатель во всей Европе».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма среди стран Восточной и Центральной Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал журналистам во время Киевского еврейского форума.

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«В Украине самый низкий уровень антисемитизма по всей Восточной и Центральной Европе, и, думаю, по Европе в целом», - заявил он.

По словам генпрокурора, в Украине только 5-7% населения «не хочет видеть представителей не украинской национальности на ключевых государственных должностях, и это лучший показатель во всей Европе».

«В Украине есть много общего с еврейским народом и еврейским государством. У нас есть общая культура. Общая история угнетения национального и религиозного, у нас есть общая история борьбы за собственное государство. Поведение абсолютного большинства евреев и еврейских организаций во время Майдана и во время украинско-российской войны засвидетельствовало огромную поддержку украинского населения», - добавил он.

Также Луценко отметил, что за последние годы в Украине не было «видимых» криминальных инцидентов на почве антисемитизма.

В то же время генпрокурор отметил, что сейчас главным вызовом являются проявления праворадикального экстремизма, «который ощутимый во всей Европе и в Украине».

«Все парамилитарные формирования необходимо приводить в рамки закона и не допускать никаких антинациональных проявлений», - резюмировал генпрокурор.