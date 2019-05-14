Политзаключенный Балух написал письмо из штрафного изолятора

Владимир Балух сообщил, что у него пытаются забрать украинское гражданство.

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо из штрафного изолятора колонии в Тверской области РФ.

Полученное письмо опубликовала активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова.

"Весной, конечно, и не пахнет, ни в плоскости моих "взаимоотношений" с правосудием РФ, ни в окружающей атмосфере вечно холодной камеры ШИЗО, с мрачно-суровым пейзажем неба за решеткой и ознобом, который не проходит 24/7", - написал Балух.

Балух также сообщил, что у него пытаются забрать украинское гражданство, и не пустили консула Украины, утверждая, что он якобы является гражданином РФ, потому что у него крымская прописка.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Читайте такжеУкраинского политзаключенного Балуха этапировали в колонию в Тверской области

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балух находится в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

4 апреля украинца поместили в штрафной изолятор, где заключенных содержат в строгих условиях на хлебе и воде. Российские тюремщики отказались принимать посылки с продуктами и вещами, аргументировав тем, что пока заключенный находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не положены.