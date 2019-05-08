К Балуху не пустили представителя Украины из-за якобы наличия гражданства РФ у политзаключенного

ФСИН России считает Балуха гражданином РФ, его продолжают содержать в штрафном изоляторе.

В Российской Федерации не пустили к политзаключенному гражданину Украины Владимиру Балуху представителя украинского консульства по причине якобы наличия российского гражданства у активиста.

Как говорится в сообщении Крымской правозащитной группы в Facebook, 7 мая адвокат Ольга Динзе в очередной раз посетила Балуха в исправительной колонии № 4 г. Торжок (Тверская область, РФ), который удерживают в ШИЗО.

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«После прибытия в колонию его уже трижды отправляли в ШИЗО по надуманным причинам. Администрация сообщила, что в этот раз украинец должен выйти из ШИЗО 19 мая. В ШИЗО он по-прежнему ест только хлеб и пьет воду. Его состояние здоровья, по словам адвоката, заметно ухудшилось. В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек», - сказано в сообщении.

Также, заявляют правозащитники, вчера, 7 мая, представителя консульства Украины в РФ не допустили к Балуху. «Причиной отказа сотрудники колонии назвали то, что, по информации ФСИН, Балух является гражданином РФ. Никакой подтверждающей это информации предоставлено не было», - подчеркивают правозащитники.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балух находится в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

4 апреля украинца поместили в штрафной изолятор, где заключенных содержат в строгих условиях на хлебе и воде. Он должен был находиться там до 19 апреля. Российские тюремщики отказались принимать посылки с продуктами и вещами, аргументировав тем, что пока заключенный находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не положены.