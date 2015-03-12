Завтра северный ветер принесет в Украину дожди с мокрым снегом
В пятницу, 13 марта, в Украине циклон с центром над южной частью и его атмосферные фронты обусловят облачную дождливую погоду, местами дожди могут смешиваться с мокрым снегом.
Температура воздуха ночью и днем будет примерно одинаковой, 0-8 градусов тепла. Лишь в южной части еще будет теплее, до 8-10 градусов выше нуля. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-9, на Закарпатье до 10 градусов тепла.
В северных областях ожидаются дожди. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 3-9 градусов тепла.
В центральной части - дожди. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем 4-9 градусов тепла.
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В восточных областяхожидаются дожди. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-8 градусов тепла.
В южной части - также дожди. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем 5-10 градусов тепла.
В Киеве завтра пройдут дожди. Температура воздуха ночью и днем 3-6 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.