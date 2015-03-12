Первый этап создания патрульной службы вышел на завершающую стадию
Первый этап создания новой патрульной службы вошел в завершающую стадию.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время публичного отчета "100 дней деятельности правительства: путь к стабилизации". "На сегодняшний день в Киеве мы получили 33 тыс. анкет конкурсантов. Украинцы верят в эту службу", - отметил он.
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По его словам, из 33 тыс. человек, которые подали заявки, 73% имеют высшее образование.
Он также сообщил, что проведено пять этапов отбора и тестирования, и с 16 марта курсанты приступят к интенсивному курсу обучения по специальной программе на базе Национальной академии внутренних дел.
Занятия будут проводить преподаватели академии, инструкторы по специальным дисциплинам, приглашенные из Национальной гвардии, спецподразделений, а также иностранные тренеры и специалисты, которые имеют соответствующий опыт.
"В апреле начинаем прием заявлений в новую патрульную службу в Одессе, летом – в Днепропетровске, Львове и Харькове. В августе - первая дата запуска патруля в Одессе", - отметил Арсен Аваков.
Как сообщалось, МВД создает новую патрульную службу вместо ГАИ.