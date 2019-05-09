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В Киеве задержали мать погибшей экс-"регионалки" Бережной

14:13, 09 мая 2019
Общество
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Елена Бережная, архивное фото / glavcom.ua

Елену Бережную - мать погибшей в ДТП экс-народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной - задерживали перед началом пророссийской акции "Никто не забыт, ничто не забыто" из-за запрещенной символики и после сообщения о том, что она может совершить провокацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил после массовых мероприятий в столице.

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По словам Крищенко, Елену Бережную задержали на Арсенальной площади и пригласили в районное управление полиции для проведения профилактической беседы.

Он добавил, что на линию 102 позвонил гражданин, который сообщил, что Елена Бережная может прибегнуть к провокациям. Также при ней была обнаружена запрещенная символика. Правоохранители изъяли символику и после профилактической беседы отпустили женщину.

Ранее УНИАН сообщал, что в ходе подготовки акции "Никто не забыт, ничто не забыто" в Киеве произошел конфликт: активист заметил у одного из участников изображение запрещенной в Украине георгиевской ленты.

Мероприятие "Никто не забыт, ничто не забыто" является украинским аналогом российской акции "Бессмертный полк". Его организатором является ОО "Институт правовой политики" Елены Бережной.

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Теги: #День Победы#Бессмертный полкпогода в Киеве