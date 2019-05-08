От Украины до США: как во всем мире отметили День памяти и примирения (видео)

8 мая во всем мире отмечается День памяти и примирения.

Украина уже несколько лет как присоединилась к традиции празднования Дня памяти и примирения. Памятные мероприятия прошли во многих городах страны. Люди возложили цветы к мемориалам и минутой молчания почтили погибших в войне.

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За рубежом обычно эту дату отмечают тоже скромно. Во Франции у Триумфальной Арки состоялись торжества с участием военных. Подвиг солдат Второй мировой вспомнили и в Соединенных Штатах.

Вторая мировая война продолжалась 6 лет – с 1939 до 1945. Только в Украине она унесла 8 миллионов жизней.

Как сообщал УНИАН, во Львове скорбные мероприятия прошли на месте бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-328».