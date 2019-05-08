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Появились свежие фото пустынного Крымского моста

14:01, 08 мая 2019
Общество
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С судоходством тоже печальная ситуация / фото twitter.com/KrimRt

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Снимки опубликованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter. На них видно, что на объекте практически нет транспорта, несмотря на майские праздники.

‏"Судоходство в районе моста "радость Ротенберга" очень судоходное. Как, в прочем, и трафик авто и фур. Сезонный - караванами", - говорится в сообщении.

Ранее оккупанты ввели жесткие ограничения на движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

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Теги: #крымский мост