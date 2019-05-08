Появились свежие фото пустынного Крымского моста
14:01, 08 мая 2019Общество
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Керченский мост показали в свежих снимках.
С судоходством тоже печальная ситуация / фото twitter.com/KrimRt
В сети опубликовали показательные фотографии пустынного Крымского моста.
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Снимки опубликованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter. На них видно, что на объекте практически нет транспорта, несмотря на майские праздники.
"Судоходство в районе моста "радость Ротенберга" очень судоходное. Как, в прочем, и трафик авто и фур. Сезонный - караванами", - говорится в сообщении.
Судоходство в р-не моста "радость Ротенберга" очень судоходное— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) May 8, 2019
Как,в прочем,и трафик авто и фур
Сезонный-караванами pic.twitter.com/5OAfzvhxaR
Ранее оккупанты ввели жесткие ограничения на движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.
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