"Что с лицом?": Тина Кароль озадачила сеть новым фото

Многие фаны обратили внимание на роскошную грудь поп-дивы.

Популярная украинская поп-исполнительница Тина Кароль все чаще радует своих фанов смелыми и пикантными образами.

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В этот раз "армия" поклонников певицы пришла в восторг от нового ее фото, опубликованного в Instagram: "Вау, что-то новенькое", "Эстетика в деталях", "Прелесть".

Другие же, напротив, не поняли смысла снимка: "Что с ней?", "Что с лицом?", "Ей страшно?".

В кадре артистка запечатлена в весьма сексуальном наряде: декорированном украшениями топе с глубоким декольте и брюках необычного фасона. Дополнила образ Тина Кароль красными губами и распущенными волнистыми волосами. Многие обратили внимание на роскошную грудь поп-дивы.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети.