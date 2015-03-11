Проблемы "правосеков" отошли на задний план - теперь крымчан волнуют инфляция и безработица

Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на территории Крыма, сообщают «Крым. Реалии».

Количество респондентов, посчитавших инфляцию основной проблемой полуострова, составило 79%.

56% респондентов отметили высокий уровень безработицы, 47% волнует плохое состояние дорог, со сложностями в переоформлении документов столкнулись 41% опрошенных.

Читайте такжеПочти 70% украинцев считают Крым территорией Украины – опрос

Результаты опроса приведены по состоянию на февраль 2015 года.

На 2% уменьшилось количество удовлетворенных фактом «вхождения» Крыма в состав Российской Федерации, так по состоянию на июль 2014 года положительно оценили изменение статуса полуострова 53% опрошенных, к февралю этот показатель уменьшился до 51%.