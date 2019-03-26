Суд продлил Вышинскому срок содержания под стражей до 24 мая

Адвокаты бывшего главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского заявили об отводе коллегии судей.

Обвиняемому в государственной измене бывшему руководителю РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому суд продлил срок содержания под стражей до 24 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом коллегия судей Подольского райсуда Киева удовлетворила соответствующее ходатайство.

Вместе с тем судьи не удовлетворили ходатайство адвокатов о возвращении прокуратуре обвинительного акта в отношении Вышинского.

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После этого защитники обвиняемого заявили об отводе коллегии судей, поскольку считают ее членов "предвзятыми".

В свою очередь прокуроры отметили, что оснований для отвода нет.

Сейчас судьи снова удалились в комнату для совещаний выносить решение по ходатайству адвокатов.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение госизмены и проведения подрывной информационной деятельности против Украины. Его арестовали по решению Херсонского городского суда.

10 января 2019 года Вышинскому и его защитникам сообщили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве, им был предоставлен доступ к материалам дела.

8 февраля Херсонский городской суд продлил до 8 апреля срок содержания под стражей Вышинского.

Сегодня, 26 марта, началось подготовительное заседание Подольского райсуда Киева в деле против Вышинского.