В Одессе детей отправят на оздоровление в лагерь "Виктория", где в 2017 году сгорели три девочки

Детей планируют заселить в лагерь с 8 по 28 августа.

В Одессе около 100 детей направят на оздоровление в лагерь «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли трое девочек.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из соответствующего распоряжения мэра Одессы Геннадия Труханова, выданного на прошлой неделе.

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В распоряжении «Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков во время летних каникул в 2019 году» перечисляются категории льготников, для которых необходимо организовать оздоровительный отдых. Это, в частности, сироты, дети участников боевых действий на Донбассе, внутренне перемещенные лица и другие.

В указанном распоряжении перечислены учреждения, в которых будет организован отдых. Среди них - коммунальное учреждение «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория», куда с 8 по 28 августа планируется направить до 100 детей.

В этой связи профильным чиновникам горсовета поручено обеспечить контроль за работой медпунктов в лагере и организовать в нем проведение массовых и библиотечных мероприятий.

Также летний отдых для детей планируется организовать в лагерях с дневным пребыванием (при учебных заведениях), в детдоме «Жемчужинка», на базе Одесской специальной школы № 75 (лагерь труда и отдыха), на базе лицеев «Олимпиец», «Ланжероновский» и др.

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Как сообщал УНИАН, в результате пожара в одесском лагере «Виктория», произошедшего 15 сентября 2017 года, погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Правоохранители открыли несколько уголовных производств (они уже переданы в суд), в которых фигурируют как подозреваемые директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор.

Суд принял решение только по Цокур, которая приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Со всех фигурантов в СИЗО содержится только Саркисян.

Также прокуратура объявила о подозрении в растрате значительной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории».

29 ноября 2018 года исполком Одесского горсовета принял решение о передаче «Виктории» под временное размещение военнослужащих, 6 декабря суд снял арест с каменных корпусов лагеря. После прохождения соответствующей подготовки резервисты покинули территорию комплекса.

18 февраля 2019 года директор департамента образования и науки горсовета Одессы Елена Буйневич заявила, что летом лагерь откроют. В марте стало известно, что независимые эксперты выявили грубые нарушения строительных норм при сооружении деревянных корпусов в лагере.

Художественный руководитель «Адели» Татьяна Егорова, которая является свидетелем по делу, выехала за пределы Украины и не является на судебные заседания.