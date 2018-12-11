В Одессе военные заселились в лагерь "Виктория", где заживо сгорели трое детей (видео)

Почти полтысячи мужчин будут проживать здесь десять дней.

В одесский детский лагерь "Виктория", где в прошлом году во время большого пожара погибло трое детей, заселили военных.

Почти полтысячи мужчин будут проживать здесь десять дней, а рядом будут тренироваться. Именно для этого несколько дней назад райсуд Одессы снял арест с части сооружений лагеря, говорится в сюжете ТСН.

Из домиков, в которых произошел пожар, арест не сняли, однако родители погибших и пострадавших от пожара детей заметили, что из них выносили какие-то вещи. Родители подозревают, что таким образом, возможно, пытаются избавиться от вещественных доказательств по делу.

Справка УНИАН. В Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории лагеря "Виктория" произошел пожар, во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива "Адель".

В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. 3 октября она в суде заявила, что вины своей не признает.

В деле также фигурируют экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

В мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в завладении 120 тысячами гривен ьбюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне заместитель директора лагеря возместила бюджету города причиненные убытки - более 120 тысяч гривень.

В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тысяч гривень бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией "Виктории". В конце октября директору частной компании было объявлено подозрение в присвоении 1,7 миллиона гривень бюджетных средств, выделенных на реконструкцию лагеря.

29 ноября исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение о передаче помещений "Виктории" под размещение военнослужащих, а 6 декабря Киевский райсуд снял арест с каменных зданий лагеря.