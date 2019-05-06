"Горе какое!": Алла Пугачева прокомментировала жуткую трагедию

В комментариях под постом Пугачевой большинство пользователей высказывают слова поддержки пострадавшим и родным погибших пассажиров.

Известная российская и советская певица Алла Пугачева редко публикует посты в Instagram, но она не смогла не прокомментировать случившуюся 5 мая в "Шереметьево" трагедию, где пожар на борту самолета унес жизни десятков человек.

"Горе какое! Не приведи Господь. Скорбим", - написала Примадонна и опубликовала скорбную картинку.

В комментариях большинство пользователей высказывают слова поддержки пострадавшим и родным погибших пассажиров.

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Как сообщалось, в воскресенье, 5 мая, пассажирский самолет Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево". Лайнер подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Он не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а потом носом о полосу и загорелся.

По последним данным, из 78 пассажиров погибло 37. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В Московском межрегиональном управлении следственного комитета на транспорте подтвердили гибель 41 человека.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.