В Киевской области задержан разыскиваемый Интерполом россиянин

Основанием для задержания является международный ордер на арест и европейский ордер на задержание и доставку злоумышленника.

В Киевской области задержан 48-летний гражданин России, который является «вором в законе» и находился в розыске Интерпола.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, задержание произошло в рамках операции «Мигрант» - оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, незаконно находящихся на территории Украины.

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«Правоохранителями было установлено, что данный гражданин является «вором в законе» и находится в международном розыске с целью ареста и последующей его экстрадиции в Королевство Испания за совершение преступлений, предусмотренных ст. 515, ст. 517 (незаконное преступное объединение), ст. 301, ст. 302 (отмывание денег), ст. 392, ст. 390 (фальсификация в коммерческом или в официальном документе), ст. 305 (против государственного казначейства) Уголовного кодекса Королевства Испании», - сообщает полиция.

Основанием для задержания является международный ордер на арест и европейский ордер на задержание и доставку злоумышленника.

В полиции отмечают, что сейчас разыскиваемый доставлен в Бориспольский отдел полиции, где на него составлен протокол задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления, согласно ст. 208 УПК Украины на 72 часа для дальнейшего содержания в изоляторе временного содержания до принятия решения судом.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области полицейские задержали россиянина, находившегося в международном розыске за убийство пяти человек в Чечне.