На Харьковщине задержали россиянина, убившего пять человек в Чечне

В 2008 году на почве межнациональной вражды он убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики.

В Харьковской области полицейские задержали россиянина, находившегося в международном розыске за убийство пяти человек в Чечне.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области.

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Отмечается, что 33-летний мужчина обвиняется правоохранительными органами Российской Федерации в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Известно, что гражданин Российской Федерации с 20 февраля текущего года находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола. Мужчина входил в состав преступной группы.

В 2008 году на почве межнациональной вражды он убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики. За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозило пожизненное заключение.

Россиянин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В отношении него применен временный арест сроком на 40 суток.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине, в городе Чугуев задержали 44-летнего торговца боеприпасами и взрывчаткой.