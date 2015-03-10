ОБСЕ увеличит количество наблюдателей, чтобы покрыть всю линию границы на Донбассе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не всегда имеют доступ к маршрутам и местам отвода тяжелого вооружения в зоне конфликта на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртуруль Апакан.

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“Мы должны проводить верификации этого процесса (отвода тяжелого вооружения - УНИАН) и с этой целью мы должны снять маршруты отвода тяжелого вооружения, а также места его концентрации. Мы постоянно просим обе стороны предоставлять нам информацию о маршрутах отвода тяжелого вооружения, где оно будет храниться. Мы очень серьезно относимся к процессу отвода тяжелого вооружения с обеих сторон. И если мы не увидим этот финальный пункт, то мы не сможем верифицировать отвод”, - сказал Апакан.

Вместе с тем он отметил, что сегодня в зоне конфликта в некоторых местностях наблюдатели СММ не имеют полного доступа для проведения своей работы.

Также Апакан сообщил, что миссия будет увеличивать количество наблюдателей для того, чтобы покрыть всю линию границы: “Мы время от времени посещаем границу и мы будем увеличивать количество наших наблюдателей для посещения границы”.