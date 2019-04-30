Ани Лорак опозорилась, выбрав неудачный наряд (фото)

Исполнительница в последнее время часто перебарщивает со слишком откровенными нарядами.

Опальная украинская певица Ани Лорак в последнее время все чаще появляется на сцене в чересчур откровенных нарядах, каждый раз поражая фанатов безвкусицей.

Читайте также"Что это за девочка на фото?": Алла Пугачева удивила сеть внешним видом

Так, на своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала видео, где она выступает в нюдовом боди, из которого все ее прелести вываливаются наружу. Дополнила "дива" и без того вызывающий наряд вульгарными колготами в сеточку.

Поверх такого вызывающего наряда Ани Лорак надела белый кардиган со страусиными перьями. Ранее ее не один раз фаны просили в сети чаще появляться на публике в сдержанных образах.

Как сообщалось, 16 апреля опальная украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала".