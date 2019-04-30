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Ани Лорак опозорилась, выбрав неудачный наряд (фото)

15:06, 30 апреля 2019
Общество
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Лорак поразила сеть выбором наряда / фото instagram.com/stories/anilorak/

Опальная украинская певица Ани Лорак в последнее время все чаще появляется на сцене в чересчур откровенных нарядах, каждый раз поражая фанатов безвкусицей.

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Так, на своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала видео, где она выступает в нюдовом боди, из которого все ее прелести вываливаются наружу. Дополнила "дива" и без того вызывающий наряд вульгарными колготами в сеточку. 

Поверх такого вызывающего наряда Ани Лорак надела белый кардиган со страусиными перьями. Ранее ее не один раз фаны просили в сети чаще появляться на публике в сдержанных образах.

фото instagram.com/stories/anilorak/
фото instagram.com/stories/anilorak/

Как сообщалось, 16 апреля опальная украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала".

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Теги: #фото#Ани Лорак