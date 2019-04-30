Годовщина трагедии 2 мая: порядок в Одессе будут обеспечивать 2,4 тысячи правоохранителей

С сегодняшнего дня полицейские перешли на усиленный вариант несения службы, в город прибывают дополнительные силы.

В Одессе в четверг, 2 мая, в связи с годовщиной массовых беспорядков, произошедших в 2014 году, общественный порядок будут обеспечивать 2,4 тыс. правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время проведения объединенного инструктажа правоохранительных органов региона на Куликовом поле.

Как отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, с сегодняшнего дня полиция переходит на усиленный вариант несения службы.

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Он добавил, что 1 и 2 мая в Одессу прибывают дополнительные силы и средства, которые совместно с местными правоохранителями будут нести службу по охране общественного порядка и обеспечат публичную безопасность граждан.

В общей сложности, как отметил Бех, будут задействованы 2,4 тыс. правоохранителей.

«Наша обязанность - обеспечить спокойствие и безопасность людей, не допустить провокаций», - сказал Бех.

Он также подчеркнул, что личный состав при несении службы должен быть вежливым с гражданами и проявлять выдержку при общении с ними.

Сегодня в инструктаже приняли около 700 правоохранителей, 50 единиц техники и 14 служебных собак.

Также 2 мая в Одессе ограничат доступ на Куликово поле и Соборную площадь из-за мероприятий, связанных с годовщиной массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.