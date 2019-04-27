В Иерусалиме сошел Благодатный огонь (фоторепортаж)

В этом году на схождение Благодатного огня собрались около 9 тысяч паломников со всего мира.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, в Великую Субботу, 27 апреля, cошел Благодатный огонь.

Как сообщает корреспондент УНИАН из Иерусалима, чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14.32 по киевскому времени.

Во время схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня звучали молитвы на многих языках мира.

После схождения, огонь передал верующим Патриарх Иерусалимский Феофил III. Благодатный огонь в считанные минуты распространился среди верующих, которые находились в храме, после чего его раздали людям, ожидающим снаружи.

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Накануне чуда схождения огня Феофил III встретил официальную делегацию Украинской Православной Церкви прибывшую за Благодатным огнем в Иерусалим.

"Я очень рад приветствовать вас в святом городе Иерусалиме сегодня. Мы благодарны нашему Господу за то, что он дал нам это благословение - находиться на Святой Земле и переживать те же важные события Его земной жизни, а особенно – Его распятие на кресте", - сказал он.

Патриарх Феофил III накануне Воскресения Христова пожелал украинцам любить друг друга и не терять надежду.

"Мы не должны никогда терять надежду. Потому что то, что невозможно для нас - возможно для Господа. Я знаю, очень трудно сказать: люби врага своего. Но мы должны любить его. Нет ничего более сильного, чем показать оппоненту, что вы его любите. Также мы поздравляем вас с вашим новым политическим лидером", - сказал Патриарх Феофил III.

Уже сегодня вечером украинская делегация вернется в Киев и передаст огонь в Свято-Михайловский Златоверхий собор, где его встретит предстоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний. Благодатный огонь будет находиться в соборе, где каждый сможет зажечь от него свечу.