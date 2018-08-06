Журналисты выяснили, сколько стоит подготовить ребенка к школе (видео)

Средний бюджет школьника в этом году составляет минимум 4000-5000 гривень.

Первое сентября – через месяц, а школьный товар уже есть на полках магазинов.

Как говорится в сюжете ТСН, родители школьников начинают готовиться к учебному году и ищут оптимальные варианты, как сэкономить.

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Стоимость на товары отличается, но родители жалуются на высокие цены:

Рюкзаки – от 500 - 2 тысяч гривень

Тетради – от 2 до 5 гривень

Пеналы – от 50 до 500 гривень

Фломастеры – от 20 до 160 гривень

Школьное платье для девочек – в среднем обойдется от 400 до полутора тысяч гривень

Костюм на мальчика – от тысячи до 2000 гривень

Обувь – около 1000 гривень.

Средний бюджет школьника в этом году составляет минимум 4000-5000 гривень. Чтобы сэкономить, эксперты советуют родителям не спешить и тщательно исследовать, что предлагают рынки и базары, к тому же одним из вариантов закупок есть интернет и оптовые склады.