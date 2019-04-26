В Киеве почтили память героев-чернобыльцев (фото)

По тем, кто погиб или умер вследствие Чернобыльской катастрофы, провели поминальный молебен.

В ночь с 25 на 26 апреля состоялось возложение цветов к мемориальному кургану «Героям Чернобыля» на территории Мемориального комплекса жертвам Чернобыльской катастрофы в городе Киеве.

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Участники ликвидации аварии и пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы траурным шествием прошли к Мемориальному кургану и зажгли символические свечи. По тем, кто погиб или умер вследствие Чернобыльской катастрофы, провели поминальный молебен.

Сегодня, 26 апреля, в 10:00 при участии руководства города состоялось возложение цветов к Мемориальному кургану «Героям Чернобыля» и к памятному знаку «Воинам Чернобыля».

Как сообщал УНИАН, в Припяти устроили акцию памяти в честь годовщины взрыва на Чернобыльские АЭС.