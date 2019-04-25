Посол США напомнила, что украинская власть должна "тщательно расследовать" убийство Гандзюк

Посол США заявила, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать тех, кто борется за освобождение Украины от коррупции.

Посол Соединенных Штатов Америки Мари Йованович напомнила, что украинские власти должны тщательно расследовать убийство активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в микроблоге Twitter.

Йованович почтила память умершей от нападения украинский активисткой Гандзюк на приеме «Женщины мужества» в ее честь. На этом мероприятии участники обсудили, как "продолжить ее важное наследие мужества и гражданского долга, а также то, как усилить роль женщин-лидеров и гражданское общество в Украине".

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"После преждевременной смерти Екатерины мы поддерживаем украинский народ, призывая к тщательному расследованию и справедливости для Екатерины и ее семьи", - заявила Йованович.

"Мы будем продолжать поддержку тех, кто участвует в борьбе за демократическую Украину, свободную от коррупции, такую, где люди несут ответственность", - отметила посол.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи 115 УК (соучастие в убийстве) на более мягкую - ст. 396 (сокрытие преступления), предусматривающую значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяющую адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.

24 апреля спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил, что пяти фигурантам дела изменили подозрение. На основании оцененных доказательств исключена ч. 3 ст. 27, то есть, что они являются соорганизаторами преступления против Гандзюк.

Вместе с тем, в подозрении остались ч. 2 ст. 28 - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и ч. 2 ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения.

В то же время, Лыcенко подчеркнул, что изменение подозрения не означает, что кто-либо из фигурантов этого дела заключил сделку со следствием.