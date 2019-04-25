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Посол США напомнила, что украинская власть должна "тщательно расследовать" убийство Гандзюк

16:29, 25 апреля 2019
Общество
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Йованович почтила память умершей от преступления украинской активистки Екатерины Гандзюк / фото УНИАН

Посол Соединенных Штатов Америки Мари Йованович напомнила, что украинские власти должны тщательно расследовать убийство активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в микроблоге Twitter.

Йованович почтила память умершей от нападения украинский активисткой Гандзюк на приеме «Женщины мужества» в ее честь. На этом мероприятии участники обсудили, как "продолжить ее важное наследие мужества и гражданского долга, а также то, как усилить роль женщин-лидеров и гражданское общество в Украине".

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"После преждевременной смерти Екатерины мы поддерживаем украинский народ, призывая к тщательному расследованию и справедливости для Екатерины и ее семьи", - заявила Йованович.

"Мы будем продолжать поддержку тех, кто участвует в борьбе за демократическую Украину, свободную от коррупции, такую, где люди несут ответственность", - отметила посол.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи 115 УК (соучастие в убийстве) на более мягкую - ст. 396 (сокрытие преступления), предусматривающую значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяющую адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.

24 апреля спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил, что пяти фигурантам дела изменили подозрение. На основании оцененных доказательств исключена ч. 3 ст. 27, то есть, что они являются соорганизаторами преступления против Гандзюк.

Вместе с тем, в подозрении остались ч. 2 ст. 28 - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и ч. 2 ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения.

В то же время, Лыcенко подчеркнул, что изменение подозрения не означает, что кто-либо из фигурантов этого дела заключил сделку со следствием.

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Теги: #посол США Йованович#Екатерина Гандзюк