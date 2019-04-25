Убийство Гандзюк: активисты снова собрались к дому Луценко

Активисты хотят услышать от генпрокурора, почему были изменены подозрения фигурантам дела об убийстве активистки.

Сегодня активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» намерены провести акцию возле дома генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщается на странице инициативы в социальной сети Facebook.

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Активисты убеждены, что Луценко саботирует дело Гандзюк и обманывает общественность относительно обстоятельств этого дела.

«Изменение подозрения и облегчения статьи обвинения заказчику убийства Гандзюк - Владиславу Мангеру ни с кем не согласовывались. Заявления Юрия Луценко, Ларисы Сарган и спикера Лысенко - бред», - считают активисты.

«Литр серной кислоты и поражение большого количества кожи глубокими химическими ожогами - это смерть. Гарантированная смерть. Более гарантированная, чем смерть от выстрела в грудь. В отличие от умственно отсталого генерального прокурора, Владислав Мангер знал и знает, что такое кислота, и хотел, чтобы Катя не просто умерла, а чтобы Катя страдала перед смертью. И Мангер за это преступление будет наказан», - говорится в сообщении.

«Убийство есть убийство, и никогда убийство серной кислотой не станет «избиением» или «тяжкими телесными». Обвинение заказчиков убийства в заказе «тяжких телесных» - это нонсенс и одновременно еще одна причина напомнить, кто управляет сейчас Генеральной прокуратурой и кому время навсегда исчезнуть с политической карты мира вместе с заказчиками убийства Екатерины Гандзюк», - заявляют активисты и добавляют: «Других комментариев сегодня не будет. Будут действия».

«Вы сами видите, куда все летит, и чья в этом вина. Вчера генпрокурор Юрий Луценко был достаточно красноречивым в комментариях под постами в фейсбуке.

Но мы думаем, что соцсети - это не способ общения двух сторон, которые хотят достичь взаимопонимания. Итак, мы едем в гости к генпрокурору.

На 21:00 собираемся в с. Стоянка, ул. Осенняя, 35. Надеемся, Юрий Витальевич уже будет дома, поужинает и будет время и вдохновение объяснить, что значат последние комментарии в СМИ и изменение подозрения заказчику убийства Кати Гандзюк Владиславу Мангеру», - суммируют активисты.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

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По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи 115 УК (соучастие в убийстве) на более мягкую - ст. 396 (сокрытие преступления), предусматривающую значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяющую адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.

24 апреля спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что пяти фигурантам дела изменили подозрение. На основании оцененных доказательств исключенв ч. 3 ст. 27, то есть, что они являются соорганизаторами преступления против Гандзюк.

Вместе с тем, в подозрении остались ч. 2 ст. 28 - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и ч. 2 ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения.

В то же время, Лиcенко подчеркнул, что изменение подозрения не означает, что кто-то из фигурантов этого дела заключил сделку со следствием.

25 апреля представитель ГПУ сообщил, что председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру изменили подозрение по делу об убийстве Гандзюк. По словам Лысенко, новая статья (ч. 2 ст. 121), по которой обвиняют Мангера, это - «умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Ранее Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.