Переговоры в Минске: Украина призвала РФ разблокировать вопрос освобождения заложников

Представители России заявляют, что "до окончания судилищ над моряками не может быть никаких освобождений".

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня на переговорах в Минске призвала Российскую Федерацию прекратить шантажировать вопросом заложников и разблокировать их освобождение.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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Она заявила, что освобождение политических заключенных, заложников, военнопленных является особой темой переговоров.

"Евгений Марчук прямо обратился к представителю РФ Борису Грызлову с просьбой немедленного освобождения удерживаемых, в частности, моряков. Выборы закончились - и стоит РФ прекратить шантажировать Украину заложниками и разблокировать их освобождение. На что получили следующий ответ: до окончания судилищ над моряками не может быть никаких освобождений, а потом, мол, посмотрим...», - подчеркнула Геращенко.

«Также не получили ответа на требование прекратить издевательства над военнопленными моряками и отказаться от психологических экспертиз, которые являются пыткой. РФ демонстрирует неготовность к компромиссам, наоборот, - пока четко прослеживается курс на замораживание конфликта», - добавила она.