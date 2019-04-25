Лучшие поздравления с Чистым четвергом: смс и открытки

В этот день принято устраивать генеральную уборку и готовить четверговую соль.

Украинские православные 25 апреля отмечают Чистый четверг – четвертый день Великой недели перед Пасхой.

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В Чистый четверг принято купаться, желательно сделать это еще до восхода солнца.

Также в этот день христиане устраивают в доме генеральную уборку перед Пасхой. Необходимо вынести весь мусор, избавиться от ненужных и поломанных вещей, перемыть посуду и перестирать белье.

На сегодня Чистый четверг – один из самых известных и почитаемых дней Великой недели. УНИАН собрал в сети лучшие поздравления с чистым четвергом, которыми можно порадовать родных, друзей или коллег.

Чистый четверг – поздравления

Перед Пасхою Священной

Чистый празднуем четверг,

Чтоб очиститься от скверны,

Чтобы смыть из сердца грех.

В этот день я вам желаю

От болезней всех отмыться,

От проблем, переживаний —

Вновь душевно возродиться.

Пусть наполнят дом ваш радость,

Смех, удача и достаток.

Чтоб вы чаще улыбались,

Чтоб во всём царил порядок.

***

Пусть Чистый четверг принесет чистоту

Чтоб жизнь наполнялась праведным светом!

Пускай Бог исполнит любую мечту,

Чтоб было теплом ваше сердце согрето!

Хочу пожелать, чтобы в праздник с утра

Господь посылал всем с небес очищение,

Чтоб каждый момент дарил много добра

И было отличным всегда настроение!

***

Славный праздник — Четверг Чистый,

Он: божественный, лучистый,

Добрый, Светлый, православный,

Перед Пасхой, очень главный!

В этот день надо купаться,

От грехов всех очищаться,

Всё очистить сразу враз,

Ведь такой был дан наказ!

***

С чистым четвергом! Пусть этот день уберет из Вашей жизни весь негатив и черные полосы, жизнь пусть станет чистой и белоснежной! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия, радости, любви!

***

Сегодня день святой, великий. Сегодня душой и телом очищаются люди. Простите врагов, отпустите все зло. Молитвой почтите Христа, уберите свои дома. Пускай в душу вашу, войдет святой свет, покоем пускай умоется сердце. Творите добро, и оно всегда вернется к вам многократно большей долей. Благополучия и самых сильных ангелов хранителей вам в защиту.

Чистый четверг – открытки

Четверговая соль

Чистый четверг – единственный день в году, когда наши предки готовили мощный оберег и средство народной медицины – четверговую соль.

Для приготовления четверговой соли потребуется каменная, не йодированная соль. Необходима сковорода с толстыми стенками. Сковороду ставят на огонь и насыпают немного муки или отрубей, а когда она прогреется – высыпают соль и помешивают. В результате прокаливания соль темнеет.

Готовить четверговую соль желательно до восхода Солнца. Считалось, что ее следовало принимать при проблемах с пищеварением и зубами. 1-2 ложки употребляли через 15-20 минут после еды.

Кроме того, четверговая соль служила оберегом для защиты дома и семьи от болезней и неприятностей. Такой солью посыпали порог и углы дома.