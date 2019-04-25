Лучшие поздравления с Чистым четвергом: смс и открытки
Украинские православные 25 апреля отмечают Чистый четверг – четвертый день Великой недели перед Пасхой.
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В Чистый четверг принято купаться, желательно сделать это еще до восхода солнца.
Также в этот день христиане устраивают в доме генеральную уборку перед Пасхой. Необходимо вынести весь мусор, избавиться от ненужных и поломанных вещей, перемыть посуду и перестирать белье.
На сегодня Чистый четверг – один из самых известных и почитаемых дней Великой недели. УНИАН собрал в сети лучшие поздравления с чистым четвергом, которыми можно порадовать родных, друзей или коллег.
Чистый четверг – поздравления
Перед Пасхою Священной
Чистый празднуем четверг,
Чтоб очиститься от скверны,
Чтобы смыть из сердца грех.
В этот день я вам желаю
От болезней всех отмыться,
От проблем, переживаний —
Вновь душевно возродиться.
Пусть наполнят дом ваш радость,
Смех, удача и достаток.
Чтоб вы чаще улыбались,
Чтоб во всём царил порядок.
***
Пусть Чистый четверг принесет чистоту
Чтоб жизнь наполнялась праведным светом!
Пускай Бог исполнит любую мечту,
Чтоб было теплом ваше сердце согрето!
Хочу пожелать, чтобы в праздник с утра
Господь посылал всем с небес очищение,
Чтоб каждый момент дарил много добра
И было отличным всегда настроение!
***
Славный праздник — Четверг Чистый,
Он: божественный, лучистый,
Добрый, Светлый, православный,
Перед Пасхой, очень главный!
В этот день надо купаться,
От грехов всех очищаться,
Всё очистить сразу враз,
Ведь такой был дан наказ!
***
С чистым четвергом! Пусть этот день уберет из Вашей жизни весь негатив и черные полосы, жизнь пусть станет чистой и белоснежной! Радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия, радости, любви!
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Сегодня день святой, великий. Сегодня душой и телом очищаются люди. Простите врагов, отпустите все зло. Молитвой почтите Христа, уберите свои дома. Пускай в душу вашу, войдет святой свет, покоем пускай умоется сердце. Творите добро, и оно всегда вернется к вам многократно большей долей. Благополучия и самых сильных ангелов хранителей вам в защиту.
Чистый четверг – открытки
Четверговая соль
Чистый четверг – единственный день в году, когда наши предки готовили мощный оберег и средство народной медицины – четверговую соль.
Для приготовления четверговой соли потребуется каменная, не йодированная соль. Необходима сковорода с толстыми стенками. Сковороду ставят на огонь и насыпают немного муки или отрубей, а когда она прогреется – высыпают соль и помешивают. В результате прокаливания соль темнеет.
Готовить четверговую соль желательно до восхода Солнца. Считалось, что ее следовало принимать при проблемах с пищеварением и зубами. 1-2 ложки употребляли через 15-20 минут после еды.
Кроме того, четверговая соль служила оберегом для защиты дома и семьи от болезней и неприятностей. Такой солью посыпали порог и углы дома.