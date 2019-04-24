Пасхальный завтрак 2019: что обязательно должно быть на каждом праздничном столе (видео)

До Пасхи осталось несколько дней, поэтому самое время планировать праздничное меню.

Важнейшие блюда пасхального стола – куличи и крашеные яйца.

Кроме основных блюд, на столе обязательно должна быть мясная, рыбная и овощная пища. Мясо может быть как холодная закуска, так и в виде горячих блюд. Хороший вариант – различные мясные нарезки, холодец, жареные ребра, фаршированная утка или курица.

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Салаты в этот день лучше делать максимально легкими, которые смогут дополнить основные блюда.

Также традиционно на пасхальный стол ставят кагор или любое красное вино. Однако в каждом регионе Украины существуют свои традиционные пасхальные блюда, которые каждая семья готовит из года в год. Неизменным атрибутом праздника остаются куличи и крашеные яйца.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине будет пять выходных подряд в связи с празднованием Пасхи и Дня труда - с 27 апреля по 1 мая. Такой отдых предусмотрен распоряжением правительства о переносе рабочих дней в 2019 году.