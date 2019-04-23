"Варвары!": в оккупированной Евпатории разбили памятную доску Леси Украинки

В 1891 году в доме, на котором расположена мемориальная доска, жила украинская поэтесса.

В оккупированной Евпатории вандалы разбили памятную доску украинской поэтессы Леси Украинки.

Об этом 23 апреля на своей странице в Facebook сообщил пользователь Юрий Ваинбрун.

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«Оккупационные новости: в Евпатории разбили памятную доску Л. Украинки», - написал пользователь, добавив фото разбитой доски.

Пользователей соцсети возмутили действия вандалов, которых они назвали "варварами".

Как сообщает ATR, памятная доска расположена на здании по ул. Революции, 41/24. Этот дом является памятником культурного наследия. В 1891 году в нем жила Леся Украинка. В память об этом на фасадной стене здания в 1952 году была установлена мраморная мемориальная доска.

Как сообщал УНИАН, на Волыни полиция выясняет, кто написал на русском языке на подножии памятника Тарасу Шевченко в областном центре «Луцк мертв».