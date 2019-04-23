Убийство Гандзюк: заседание суда по Павловскому не состоялось

Судья находится в совещательной комнате в рамках рассмотрения другого дела.

Сегодня в Шевченковском районном суде города Киева не состоялось заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Игорю Павловскому, который является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе суда журналистам сообщили, что судья Елена Мелешак находится в совещательной комнате по другому делу. В канцелярии суда сообщили, что судья Мелешак будет находиться в совещательной комнате до 8.00 24 апреля. Вместе с тем судьи не знают, на какое время и дату будет назначено заседание по делу Павловского.

В свою очередь адвокат Павловского Максим Болдин сообщил, что это уже третий судья, который устраняется от рассмотрения дела Павловского, и что защита готовит жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу этого.

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Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Павловский - в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря, по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

В организации убийства подозревают председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи (115) УКУ «соучастие в убийстве» на более мягкую ст. 396 «сокрытие преступления», которая предусматривает значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяет адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.