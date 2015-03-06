В Виннице началось заседание суд по избранию меры пресечения судье Кицюку

Как передает корреспондент УНИАН, суд начал судья Александр Олейник.

В начале заседания Кицюк заявил, что настаивает, чтобы его интересы представляли и защищали два заявленных его адвоката.

В то же время он сообщил, что один из адвокатов сейчас принимает участие в заседании по делу Оксаны Царевич. Поэтому считает, что его интересы представлены будут не в полной мере.

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После чего судья Олейник объявил перерыв до освобождения второго адвоката Кицюка, чтобы он смог принять участие в заседании по защите своего подзащитного.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли сознательно неправосудные постановления по делам об административном правонарушении относительно активистов Автомайдана и по другим делам. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности несколько лиц в январе прошлого года.

Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор имеет право определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.