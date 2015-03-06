В Виннице началось заседание суд по избранию меры пресечения судье Кицюку
Винницкой городской суд начал заседание по избранию меры пресечения судье Печерского суда г. Киева Виктору Кицюку.
Как передает корреспондент УНИАН, суд начал судья Александр Олейник.
В начале заседания Кицюк заявил, что настаивает, чтобы его интересы представляли и защищали два заявленных его адвоката.
В то же время он сообщил, что один из адвокатов сейчас принимает участие в заседании по делу Оксаны Царевич. Поэтому считает, что его интересы представлены будут не в полной мере.
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После чего судья Олейник объявил перерыв до освобождения второго адвоката Кицюка, чтобы он смог принять участие в заседании по защите своего подзащитного.
Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.
Царевич и Кицюк подозреваются в том, что вынесли сознательно неправосудные постановления по делам об административном правонарушении относительно активистов Автомайдана и по другим делам. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности несколько лиц в январе прошлого года.
Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.
Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор имеет право определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.