Как в Киеве отмечали Вербное воскресенье (фоторепортаж)

Главные торжественные мероприятия в Киеве по случаю Вербного воскресенья 21 апреля состоялись в Михайловском соборе.

В 2019 году один из самых популярных среди украинцев христианских праздников - Вербное воскресенье, также известеное как Праздник Входа Господня в Иерусалим, приходится на 21 апреля.

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По традиции, в Вербное воскресенье православные христиане и греко-католики в Украине идут в церковь на праздничное богослужение.

Главные торжественные мероприятия в Киеве по этому случаю сегодня прошли в Михайловском соборе, на них присутствовал и президент Украины Петр Порошенко.

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