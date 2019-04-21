Как в Киеве отмечали Вербное воскресенье (фоторепортаж)
17:17, 21 апреля 2019Общество
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Главные торжественные мероприятия в Киеве по случаю Вербного воскресенья 21 апреля состоялись в Михайловском соборе.
В 2019 году один из самых популярных среди украинцев христианских праздников - Вербное воскресенье, также известеное как Праздник Входа Господня в Иерусалим, приходится на 21 апреля.
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По традиции, в Вербное воскресенье православные христиане и греко-католики в Украине идут в церковь на праздничное богослужение.
Главные торжественные мероприятия в Киеве по этому случаю сегодня прошли в Михайловском соборе, на них присутствовал и президент Украины Петр Порошенко.
Больше о традициях украинцев на Вербное воскресенье читайте на УНИАН.
Порошенко посетил литургию Вербного воскресенья в Михайловском соборе
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