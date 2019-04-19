Дебаты на "Олимпийском": полиция разобрала одну из сцен Порошенко (видео)
Полиция демонтировала одну из сцен, которую смонтировал штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" перед дебатами.
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Эта сцена была дополнительной к основной сцене кандидата и - ее расположили на половине штаба Петра Порошенко ближе к центру поля.
Штабы обоих кандидатов разделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах 19 апреля - по одной для каждого.
Однако команда Петра Порошенко смонтировала еще одну сцену. В штабе Порошенко предлагали, чтобы кандидаты вышли на нее и этим приблизили дебаты к дискуссии, а не шоу. Именно эту сцену демонтировала полиция.
Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.