Дебаты на "Олимпийском": полиция разобрала одну из сцен Порошенко (видео)

Полиция демонтировала одну из сцен, которую смонтировал штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" перед дебатами.

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Эта сцена была дополнительной к основной сцене кандидата и - ее расположили на половине штаба Петра Порошенко ближе к центру поля.

Штабы обоих кандидатов разделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах 19 апреля - по одной для каждого.