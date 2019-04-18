ФСБ и Генштаб РФ должны быть признаны террористическими организациями - Турчинов

По словам секретаря СНБО, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев и начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что ФСБ РФ и Главное управление Генштаба РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - страной, которая распространяет терроризм в мире.

Об этом он написал в Facebook.

Туричнов напомнил, что 17 апреля на совместном брифинге Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины были приведены неопровержимые доказательства участия ФСБ и ГУ ГШ ВС России в организации терактов на территории Украины.

«Силовыми структурами нашего государства разоблачена созданная спецслужбами государства-агрессора агентурная сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывов и убийств, в том числе сотрудников СБУ и ГУР МО Украины», - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Турчинова, были задержаны действующие сотрудники российских спецслужб, признания которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности в Украине.

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«Согласно полученным доказательствам, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков», - подчеркнул он.

По его словам, против всех лиц, причастных к организации и выполнению терактов, возбуждены уголовные дела. Кроме того, эти лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола и в санкционные списки.

«Аналогичные преступления спецслужб РФ были разоблачены и за пределами нашей страны, в том числе использование боевых отравляющих веществ на территории Великобритании и др. Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в том числе ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию - государством, распространяет терроризм в мире», - резюмировал секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил, что СБУ прекратила деятельность на территории Украины диверсионной террористической группы спецслужб РФ, которая направлялась для осуществления политических убийств и ликвидации офицеров украинских спецслужб.