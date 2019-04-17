Суд в Москве продлил арест 12 военнопленным украинским морякам

Судебные заседания проходят в закрытом режиме. Решение в отношении еще 12 моряков пока не вынесено.

Лефортовский суд Москвы 17 апреля продлил арест 12 военнопленным морякам, захваченным у берегов Крыма.

Как сообщает Радио Свобода, они будут находиться под арестом до 24 июля.

Речь идет о В’ְвячеславе Зинченко, Денисе Гриценко, Михаиле Власюке и Андрее Драче, которого называли оперативным сотрудником СБУ.

Ранее суд вынес аналогичные решения в отношении Сергея Цибизова, Андрея Оприско, Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко. Последний принес в суд плакат с надписью для своей жены «Настя, с днем рождения».

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Подсудимые разделены на несколько групп по четыре человека, всего их 24. Судебные заседания проходят в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».