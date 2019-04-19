Страстная неделя - как правильно ее провести, что можно и нельзя делать

Слово «страсти» на церковнославянском означает «испытания и страдания», поэтому Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

Седьмая и последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе, во время которой вспоминается Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. В частности, в течение Страстной недели вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении.

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Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся провести Страстную неделю в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков, стараются чаще посещать богослужения в храмах.

Когда Страстная неделя 2019:

Страстная седмица или неделя предшествует самому главному празднку у православных - Пасхе. 21 апреля будет праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье, а с понедельника, 22 апреля, и до Великой субботы, 27 апреля, и продлится Страстная неделя.

Страстная неделя по дням:

Каждый день на Страстной неделе называется Великим. В храмах проходят особые службы - самые торжественные во всем церковном году. В эти семь дней не празднуют дни святых, не поминают умерших, не проводят венчания и крещения - все обряды в это время посвящены подготовке к Христову Воскресению.

Великий понедельник: в этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета - о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также проклятие Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся в своих грехах душу. Патриарх начинает чин мироварения. Этот ритуал совершается раз в год и представляет собой изготовление особого освященного ароматического масла (мира), применяемого для помазания после крещения. Варят миро из смеси 50 различных масел, трав и душистых смол три дня.

Великий вторник: богослужения повествуют о том, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме, о его притчах ученикам: о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.

Великая среда: по Библии, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа за 30 серебренников. Также вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие стараются исповедоваться.

Великий четверг: Тайная вечеря. Вечером начинается одна из самых длинных служб в году, "Двенадцать Евангелий" (12 частей из четырех Евангелий), на которой вспоминают страдания Христа. Пришедшие в храм стоят на ней с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. В этот день верующим нужно причаститься. Кроме того, в Великий четверг готовят дом к Пасхе - красят яйца, пекут куличи, прибираются и стирают одежду, потому он получил название также Чистый четверг.

Великая пятница: день траура, потому что в пятницу Христос был осужден и распят. Служба посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Из алтаря выносят плащаницу, изображение Христа, лежащего во гробе, а верующие преклоняются к ней.

Великая суббота: на торжественном богослужении говорят о погребении Христа и его пребывании во гробе. При этом священники уже в этот день надевают светлые праздничные облачения. Освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и пасхи.

Самая главная служба начинается вечером в субботу. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь. Верующие встречают Пасху.

Страстная неделя пост:

Пост на Страстной неделе является самым строгим. Ограничения в питании призваны только помочь верующим в преддверии Пасхи сосредоточиться не на физическом, а на духовном, и не служат самоцелью. Прежде всего речь идет о внутреннем покаянии в грехах, дурных поступках и мыслях. Верующие стараются уделять внимание молитве, а не развлечениям и суете, больше помогать ближним.

Что же касается собственно правил питания, то они тоже зависят от конкретного дня Страстной седмицы. Самый строгий в году пост начинается в Великий понедельник. В этот день разрешается есть только хлеб, фрукты и овощи, а также мед и орехи. Во вторник и среду можно также есть сырую пищу без масла. В четверг - небольшое послабление, можно горячую пищу растительного происхождения с растительным же маслом. В Страстную пятницу верующие от пищи воздерживаются до времени выноса плащаницы на богослужении. В субботу можно горячую пищу без масла.

Что нельзя делать на Страстной неделе:

Нельзя проживать Страстную седмицу так, как будто это обычная неделя. Верующим необходимо чаще ходить в церковь, обратить внимание на свою жизнь и подготовить свою душу к Пасхе. Не стоит ругаться с близкими, таить в душе обиду, завидовать. Нельзя заниматься магией, оккультизмом. В православной церкви к этим занятиям всегда относятся отрицательно. Также нежелательно увлекаться гаданиями и народными приметами. Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Страстная неделя поверья, приметы и обычаи:

Особые приметы и обычаи на Страстной неделе связаны с Чистым четвергом. Согласно приметам, в Великий четверг если человек хочет быть здоров на протяжении всего года, ему необходимо искупаться до восхода солнца. Также этой водой можно смыть все грехи, которые накопились за год. Согласно народному поверью, человек, который делает генеральную уборку в доме в этот день, получает от Господа дар найти давно утерянные вещи. Есть верная примета - если в Чистый четверг проведешь генеральную уборку, то получишь за это много радости.

В этот день следует пересчитать все деньги на три раза, чтоб весь год "водились" деньги. Следует всем в семье взять по горстке соли и ссыпать в один пакет. Эту соль убирают и хранят, и называется она "четверговая соль", т. е. соль Великого Четверга. Ею вы сможете лечить себя, а также своих родных и близких. Этой солью делают обереги для семьи, скота, огорода, дома.

Чтобы молодцы любили и не обходили вниманием, говорят при мытье так: "Как светел и красен чистый четверг, так и я раба (имя) буду для всех прекрасной. Аминь".

В Великую пятницу обметают углы тряпкой, эта тряпка поможет избавиться от болей в пояснице, если ею обвязать себя. Этой же тряпкой вытирают ноги в бане после мытья, чтобы ноги не болели. Зола, взятая в пятницу перед Пасхой, поможет вылечиться от алкоголизма, сглаза и от смертной тоски.

В пятницу смотрят в окно, примечая, кого увидят в первую очередь: если мужчину, то к благополучию на три месяца. Если в это время человек заболеет, то быстро выздоровеет. Любая проблема легко разрешится.

Если увидите женщину старую, то будут чередой три месяца неудачи и болезни, а женщину молодую - будете эти три месяца жить без проблем. Семью, увидите - к миру в семье, к примирению тех, кто в ссоре. Собака - к тоске, кошка - к прибыли, птицы - к новому знакомству и приятным вестям, инвалид - к смерти близкого человека.

В этот день ни в коем случае не стирают.

В Страстную пятницу (последняя пятница перед Пасхой) отчитывают людей, страдающих депрессией. Для этого три освященных крашеных яйца опускают в воду, которой потом должен умыться больной. В это время нужно читать особый заговор:

Укрепи мои верные слова, Господь,

Укрепи, Христос, рабу Божью (имя).

Как люди радуются светлой Пасхе,

Так и раба Божья (имя) пусть будет жизни рада.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Если девушка не может выйти замуж, нужно то полотенце, которым она вытерлась в Чистый Четверг, отдать людям на Пасху, тем, которые просят милостыню, вместе с крашенками и куличом. После этого вскоре выходят замуж.