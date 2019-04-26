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Страстная пятница 2019: что нельзя делать в этот день - традиции и обычаи украинцев (видео)

09:00, 26 апреля 2019
Общество
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В этот день верующие стараются полностью воздержаться от употребления пищи. Можно лишь хлеб и воду, но после выноса Плащаницы в храме (где-то в 15.00). Хотя очень верующие люди вообще отказываются от еды и даже не моются в этот день.

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Категорически запрещено заниматься любыми делами, связанными с физическим трудом: женщинам – шить, стирать и убирать в доме, а мужчинам – рубить дрова. Все приготовления к Пасхе должны быть закончены в Чистый четверг.

Кулич, который испекли в Страстную пятницу, никогда не заплесневеет. Кусочек такого кулича хранят весь год и дают больному человеку.

Также в течение всей Страстной недели не проводятся крестины, свадьбы и венчания.

Самое главное в этот день молиться и по возможности посетить храм.

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Теги: #праздник#Пасха#традиции#религия