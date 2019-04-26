Страстная пятница 2019: что нельзя делать в этот день - традиции и обычаи украинцев (видео)

Страстная пятница – самый скорбный день Великого поста, который в 2019 году приходится на 26 апреля.

С давних времен в этот день вспоминались события, связанные с последними днями земной жизни Иисуса Христа.

В этот день верующие стараются полностью воздержаться от употребления пищи. Можно лишь хлеб и воду, но после выноса Плащаницы в храме (где-то в 15.00). Хотя очень верующие люди вообще отказываются от еды и даже не моются в этот день.

Читайте такжеСтрастная неделя 2019: когда начинается, что нельзя есть и делать перед Пасхой

Категорически запрещено заниматься любыми делами, связанными с физическим трудом: женщинам – шить, стирать и убирать в доме, а мужчинам – рубить дрова. Все приготовления к Пасхе должны быть закончены в Чистый четверг.

Кулич, который испекли в Страстную пятницу, никогда не заплесневеет. Кусочек такого кулича хранят весь год и дают больному человеку.

Также в течение всей Страстной недели не проводятся крестины, свадьбы и венчания.

Самое главное в этот день молиться и по возможности посетить храм.